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Законопроект о прогрессивной шкале ставок НДФЛ рассмотрят депутаты Госдумы
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Законопроект о прогрессивной шкале ставок НДФЛ рассмотрят депутаты Госдумы 

Авторадио 33 минуты назад
Фото: Амител
На рассмотрение в Госдуму внесен законопроект, предусматривающий установление пониженной ставки налога для физических лиц для людей, чьи доходы составляют менее 100 тысяч рублей в год, а также повышенной — для лиц с доходами более трех миллионов рублей в год. Сейчас в России действует единая ставка НДФЛ — 13 процентов со всех доходов налогоплательщиков независимо от уровня их доходов. Согласно законопроекту, эту ставку предлагается сохранить для 58,02 миллиона человек. Ранее вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что планы правительства по повышению налогов связаны с необходимостью выделения ресурсов на развитие дорог.
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