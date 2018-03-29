Законопроект о прогрессивной шкале ставок НДФЛ рассмотрят депутаты Госдумы 

На рассмотрение в Госдуму внесен законопроект, предусматривающий установление пониженной ставки налога для физических лиц для людей, чьи доходы составляют менее 100 тысяч рублей в год, а также повышенной — для лиц с доходами более трех миллионов рублей в год. Сейчас в России действует единая ставка НДФЛ — 13 процентов со всех доходов налогоплательщиков независимо от уровня их доходов. Согласно законопроекту, эту ставку предлагается сохранить для 58,02 миллиона человек. Ранее вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что планы правительства по повышению налогов связаны с необходимостью выделения ресурсов на развитие дорог.