Ещё
Цукерберг продал акции Facebook до скандала
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Цукерберг продал акции Facebook до скандала 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: Вести.Ru
Состояние основателя и гендиректора Facebook Incorporated Марка Цукерберга сократилось примерно на $5 млрд после обвала стоимости акций компании в понедельник, но потери могли бы быть еще больше, если бы он не распродавал свой пакет в этом году, пишет MarketWatch. По итогам сессии в понедельник цена акций Facebook рухнула на 6,8%, в процентном выражении столь значительного падения не наблюдалось с марта 2014 г. Бумаги подешевели за день на $12,53, это самое резкое сокращение их цены с IPO Facebook в мае 2012 г. Капитализация компании сократилась почти на $40 млрд Обвал был вызван информацией о британской компании Cambridge Analytica, которая получила доступ к персональным данным 51,3 млн пользователей социальной сети. С начала 2018 г. Цукерберг продал около 4,9 млн акций Facebook. С учетом средневзвешенной цены в документах, представленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США, он заработал на этих операциях около $900 млн После падения 19 марта стоимость этих бумаг составила бы $855 млнПредставитель Facebook Ванесса Чан заявила MarketWatch, что вырученные от продажи акций средства были предназначены для финансирования проектов благотворительной организации, созданной Цукербергом совместно с женой в 2015 г. В сентябре Цукерберг проинформировал SEC о намерении продать акции Facebook как минимум на $6 млрд в течение 18 месяцев в интересах этой благотворительной организации, сообщает «Интерфакс». По состоянию на 16 марта Цукербергу принадлежат около 9,13 млн акций Facebook категории А (0,38%) и почти 393,7 млн акций категории В (73,78%). Категория А — акции, которые обращаются на открытом рынке с тикером FB и дают один голос на акцию, категория B — бумаги инсайдеров компании, не обращающиеся на бирже и предоставляющие десять голосов на каждую акцию. Ранее Facebook также планировала создать новую категорию С без права голоса, чтобы не размывать контроль Цукерберга. Но в прошлом году компания отказалась от этих планов.
Вести.Ru: последние новости
Украина взыскала с "Газпрома" $3,8 миллиона штрафа за "монополизм" Роснефть: все еще удачный момент для покупки Суд признал страховую компанию "АСКО" банкротом
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко рассказал о страхе России80
«Заигрались и влипли»: Захарова о деле Скрипаля32
Отец Литвиненко назвал убийцу сына139
Россияне приготовились затянуть пояса392
Кто не поздравил Путина и другие события дня52
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение