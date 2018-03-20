Цены на зерно в России начали резко расти

Москва , 20 марта — «Вести. Экономика». Цены на зерно в России , длительное время пребывавшие в узком коридоре, начали резко расти. В частности, сильно подорожала кукуруза, цены на которую приблизились к ценам на пшеницу четвертого класса, сообщает компания «ПроЗерно».

"Конъюнктура внутреннего рынка наверстала отставание, сложившееся в начале марта, и ценовые уровни шагнули сразу через две ступеньки", — отметил глава «ПроЗерно» Владимир Петриченко в интервью "Интерфаксу"

Сильнее всего росли цены на фуражное зерно, прежде всего на кукурузу. Так, на юге России цены взлетели на 585 руб. до 8567 руб. за тонну, в Поволжье — на 425 руб. до 7225 руб., в Черноземье — на 390 руб. до 7440 руб., в центральных регионах — на 250 руб. до 7000 руб. за тонну.

Растет стоимость фуражной пшеницы (пятый класс). Так, в Черноземье пшеница пятого класса подорожала сразу на 340 руб. до 6580 руб. за тонну, в центре и Поволжье — на 225-250 руб. до 6500 руб. и 6113 руб. соответственно.

"Кукуруза поднимает весь фуражный сегмент, а за нею «потянулась» и продовольственная пшеница четвертого класса, которая подорожала больше, чем пшеница третьего класса", — пояснил Петриченко. Так, в центре и Черноземье цены на пшеницу четвертого класса выросли на 220-285 руб. до 7317 и 7340 руб. соответственно, в Поволжье — на 175 руб. до 6113 руб. за тонну. Значительно поднялись цены на юге России и Урале.

Между тем цены на кукурузу растут из-за неблагоприятных прогнозов ее сбора в Аргентине , причина — засуха в этой стране. «Причем ситуация складывается так, что кукуруза по цене на условиях FOB вплотную подошла к цене пшеницы четвертого класса, и ее перспективы в текущем сезоне выше, чем у этой пшеницы», — заявил Петриченко. Стоимость кукурузы (FOB) составила к 16 марта $202 за тонну, пшеницы — $208-209 за тонну.

Дорожает и фуражный ячмень. В центре России цены на эту культуру выросли на 250 руб. до 7283 руб., на юге — на 200 руб. до 9183 руб., в Черноземье и на Урале — на 150-165 руб. до 7060 руб. и 7313 руб. за тонну соответственно.

Цены на продовольственную пшеницу третьего класса поднялись во всех регионах. Наибольшее повышение — на 200 руб. до 10067 руб. за тонну — отмечено на юге России.