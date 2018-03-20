От Мэтта Смита потребовали пожертвовать часть гонорара в фонд по борьбе с домогательствами Time's Up

Мэтту Смиту прямо сейчас приходится отдуваться за тех, кто занимался составлением контрактов со звездами сериала «Корона». После того, как на днях выяснилось, что Мэтт за свою роль получил больше денег, чем его коллега Клэр Фой, от актера потребовали пожертвовать часть гонорара в фонд по борьбе с сексуальными домогательствами Time’s Up. Хотя Смит, по большому счету, совершенно не виноват в том, что его коллеги получают меньше, расплачиваться за несправедливость, похоже, придется именно ему.

Пока многочисленные петиции призывают Мэтта Смита передать разницу в гонорарах в фонд Time’s Up, продюсеры «Короны» на конференции INTV ограничились лишь тем, что признали – да, разница в гонорарах действительно была, поскольку Мэтт Смит пользуется большей известностью, чем Клэр Фой. В сериале «Корона» Мэтт, напомним, сыграл супруга королевы Елизаветы II, принца Филиппа, а саму королеву сыграла Клэр. Одновременно продюсеры пообещали, что в следующих сезонах – третьем и четвертом – актеры и актрисы будут получать равный гонорар. Правда, ни Мэтта Смита, ни Клэр Фой в актерском составе уже не будет – поскольку действие новых эпизодов развернется спустя годы после уже показанных в предыдущем сезоне событий, на роли Елизаветы и Филиппа взяли актеров постарше.

Ранее аналогичная петиция призывала совершить пожертвование в фонд Time’s Up и Марка Уолберга, который за досъемки в картине «Все деньги мира» получил намного больше, чем Мишель Уильямс. В итоге актер передал в Time’s Up все те полтора миллиона долларов, что ему заплатили за досъемки.

попкорнnews