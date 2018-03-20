Ещё
От Мэтта Смита потребовали пожертвовать часть гонорара в фонд по борьбе с домогательствами Time's Up
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

От Мэтта Смита потребовали пожертвовать часть гонорара в фонд по борьбе с домогательствами Time's Up 

Попкорн News 3 часа назад
Фото: Попкорн News
Мэтту Смиту прямо сейчас приходится отдуваться за тех, кто занимался составлением контрактов со звездами сериала «Корона». После того, как на днях выяснилось, что Мэтт за свою роль получил больше денег, чем его коллега Клэр Фой, от актера потребовали пожертвовать часть гонорара в фонд по борьбе с сексуальными домогательствами Time’s Up. Хотя Смит, по большому счету, совершенно не виноват в том, что его коллеги получают меньше, расплачиваться за несправедливость, похоже, придется именно ему.
Пока многочисленные петиции призывают Мэтта Смита передать разницу в гонорарах в фонд Time’s Up, продюсеры «Короны» на конференции INTV ограничились лишь тем, что признали – да, разница в гонорарах действительно была, поскольку Мэтт Смит пользуется большей известностью, чем Клэр Фой. В сериале «Корона» Мэтт, напомним, сыграл супруга королевы Елизаветы II, принца Филиппа, а саму королеву сыграла Клэр. Одновременно продюсеры пообещали, что в следующих сезонах – третьем и четвертом – актеры и актрисы будут получать равный гонорар. Правда, ни Мэтта Смита, ни Клэр Фой в актерском составе уже не будет – поскольку действие новых эпизодов развернется спустя годы после уже показанных в предыдущем сезоне событий, на роли Елизаветы и Филиппа взяли актеров постарше.
Ранее аналогичная петиция призывала совершить пожертвование в фонд Time’s Up и Марка Уолберга, который за досъемки в картине «Все деньги мира» получил намного больше, чем Мишель Уильямс. В итоге актер передал в Time’s Up все те полтора миллиона долларов, что ему заплатили за досъемки.
попкорнnews
Попкорн News: последние новости
Кристен Стюарт: ««Сумерки» сделали меня такой, какая я есть» Софи Тернер и Джо Джонас помолвлены Телепрограмма на сегодня, 1 января 2018, для всех каналов
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Су-57 нависла угроза111
У Скрипалей нет шансов. Признание разработчика «Новичка»83
Трамп все-таки поздравил Путина143
Посол РФ вызван в МИД Чехии129
Пригожин обрушился на Макаревича136
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение