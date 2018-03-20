Ещё
ФАС продолжает расследование, связанное с ростом цен на sms-рассылки для банков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ФАС продолжает расследование, связанное с ростом цен на sms-рассылки для банков 

ТАСС 4 часа назад
МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России продолжает расследование в отношении МТС, "Вымпелкома", "Мегафона" и Tele2 из-за возможного повышения стоимости sms-рассылки для банков после принятия Госдумой закона об обязательном информировании банками заемщиков о задолженности и остатке лимита кредитования при совершении каждой операции по карте, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.
Ранее начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева сообщала ТАСС, что расследование планируется завершить до 20 марта.
В пресс-службе ФАС не уточнили, до какого числа продлено расследование.
Ранее межрегиональный банковский совет при Совете Федерации рекомендовал ФАС России провести расследование по факту резкого повышения операторами связи тарифов на sms-оповещения граждан о банковских операциях. В верхней палате парламента считают, что это может отразиться на стоимости финансовых услуг для клиентов.
Госдума приняла закон, обязывающий банки информировать заемщиков о задолженности и остатке лимита кредитования при совершении каждой операции по карте. Председатель комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолий Аксаков уже обратился в ФАС и ЦБ РФ с просьбой проследить за тарифами операторов на sms-оповещение граждан о банковских операциях.
ТАСС: последние новости
Украина взыскала с "Газпрома" около $3,8 млн по штрафу за "монополизм" Сбербанк передаст Промсвязьбанку кредитный портфель, связанный с гособоронзаказом Житель Ижевска выиграл в лотерею более 16 млн рублей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Су-57 нависла угроза190
У Скрипалей нет шансов. Признание разработчика «Новичка»88
Трамп все-таки поздравил Путина156
О чем говорили Путин и Трамп64
Посол РФ вызван в МИД Чехии136
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение