S&P предсказывает усиление конкуренции на банковском рынке РФ в 2018 году и уход еще ряда игроков

Несмотря на улучшение экономической ситуации в России , банки по-прежнему ведут деятельность в условиях жесткой конкуренции. Об этом говорится в новом отчете S&P Global Ratings «Прогноз развития российского банковского сектора на 2018 год: уровень конкуренции растет, санкции сдерживают развитие бизнеса».

Доля государственных банков, которые и ранее доминировали в активах банковской системы, еще более увеличилась после решения Банка России о введении временной администрации (в рамках программы по финансовому оздоровлению) в трех крупнейших частных банках с совокупным объемом активов около 5% ВВП (в «Открытии», Бинбанке Промсвязьбанке . — Прим. Банки.ру ). «Мы полагаем, что это повлечет за собой изменение конкурентной среды, в частности ужесточение конкуренции в сегменте государственных и квазигосударственных банков как за клиентов, так и за поддержку со стороны правительства», — заявила кредитный аналитик S&P Ирина Велиева

«В сложившейся ситуации частные банки неизбежно столкнутся с еще большими трудностями в сфере конкуренции с обширным государственным сектором, поскольку они в большей степени зависят от фактора доверия клиентов и имеют ограниченные возможности в сфере установления ставок. По нашему мнению, в условиях все еще фрагментированной банковской системы банки небольшой величины могут быть вынуждены уйти с рынка», — отмечают в S&P.

При относительной стабильности совокупных активов банковской системы в 2014—2017 годах число российских банков за этот период сократилось более чем на 30%. Аналитики полагают, что в 2018 году эта тенденция сохранится, но число банков будет снижаться более низкими темпами.

Несмотря на восстановление российской экономики, которое должно способствовать стабилизации операционных условий для российских банков, в агентстве считают, что этого будет недостаточно для значительного роста кредитования в 2018 году. В то же время указанные факторы позволят снизить давление на качество активов. В текущих условиях незначительного улучшения операционной среды банки должны будут адаптироваться к низким процентным ставкам, обусловливающим как определенные преимущества, так и риски.

В то же время банки по-прежнему подвергаются высоким рискам, связанным с действующими экономическими санкциями, обращают внимание эксперты агентства. Поскольку санкции ограничивают доступ ряда крупных компаний к международным рынкам капитала, эти компании все чаще стали полагаться на кредитные средства, предоставляемые российскими банками. Кредитные профили банков в настоящее время в большей степени ориентированы на крупнейших российских корпоративных заемщиков. Рассчитанное для российских банков отношение кредитов, выданных 20 крупнейшим заемщикам, к собственному капиталу (согласно отчетности) составляет 226%, это один из наиболее высоких показателей в международном контексте. Вследствие столь высокой концентрации банки в значительной степени зависят от кредитоспособности основных заемщиков. «Вместе с тем мы отмечаем, что даже относительно крупные компании — лидеры отрасли в своих направлениях деятельности — могут подвергаться рискам реструктуризации долга, что обусловливает для банков необходимость увеличения отчислений в резервы, как это было, например, в ситуации вокруг крупной горно-металлургической компании „Мечел“ и второй по величине авиакомпании „Трансаэро“ . Доля кредитов в совокупном корпоративном портфеле российских банков, связанных только с этими двумя компаниями, составила около 2%», — говорится в докладе.

Наконец, российские банки ведут деятельность в условиях растущей конкуренции, обусловленной текущими процессами цифрового преобразования в банковской отрасли. К усилению конкурентного давления ведут потенциальные затраты на поддержание и развитие IT-платформ, а также необходимость инвестиций в развитие систем кибербезопасности. По мнению S&P, средняя доля расходов, связанных с IT-системами, в объеме совокупных операционных расходов банков увеличится с 8—10% в настоящее время до 15—17% в ближайшие три года.