Руководство Сбербанка приняло решение о передаче части собственных активов «Промсвязьбанку»

«Передавать («Промсвязьбанку» портфель активов — прим. Агентства «Москва» ) будем, в каком объеме пока не могу сказать, процедура в стадии обсуждения, в том числе и с правительством РФ », — сказал Г. Греф.

Ранее сообщалось, что в правительстве РФ шло обсуждение вопроса о передачи части капитала Сбербанка «Промсвязьбанку» вместе с активами по гособоронзаказу, законопроект должен был быть завершен к середине марта.