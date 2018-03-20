Руководство Сбербанка приняло решение о передаче части собственных активов «Промсвязьбанку» 

Руководство Сбербанка приняло решение о передаче части собственных активов по гособоронзаказу «Промсвязьбанку», сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.
«Передавать («Промсвязьбанку» портфель активов — прим. Агентства «Москва») будем, в каком объеме пока не могу сказать, процедура в стадии обсуждения, в том числе и с правительством РФ», — сказал Г. Греф.
Ранее сообщалось, что в правительстве РФ шло обсуждение вопроса о передачи части капитала Сбербанка «Промсвязьбанку» вместе с активами по гособоронзаказу, законопроект должен был быть завершен к середине марта.
На базе «Промсвязьбанка» создается опорный банк для осуществления операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Министр финансов Антон Силуанов в середине февраля сообщал, что обсуждается вариант передачи «Промсвязьбанку» от других банков кредитов санкционным компаниям на общую сумму до 1 трлн руб. вместе с соответствующим капиталом.