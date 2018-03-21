Около 2 млрд рублей направят на благоустройство городов и сел Ставрополья

СТАВРОПОЛЬ , 21 марта. / ТАСС /. Власти Ставропольского края направят в 2018 году около 2 млрд рублей на благоустройство городов и сел региона. Финансирование запланировано в рамках федеральных и краевых программ, увеличиваются и вложения местных бюджетов, сообщила в среду пресс-служба главы региона.

"Территориям края на благоустройство в текущем году адресовано примерно 2 млрд рублей — в рамках поддержки местных инициатив, федеральной программы по формированию комфортной городской среды, увеличения доли поступлений от налога на доходы физических лиц, отчисляемой в местные бюджеты", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, в 2018 году в муниципалитеты планируется направить порядка 800 млн рублей на финансирование объектов в рамках федеральной программы по формированию комфортной городской среды. Лучшие проекты выбирали 22 муниципалитета, в голосовании приняли участие более 400 тыс. жителей.

Продолжится в регионе и краевая программа местных инициатив. Раньше поддержку получали небольшие города и села, в 2018 году в программе смогут участвовать и административные центры городских округов. В этом случае муниципалитеты также определяют лучшие проекты по благоустройству общественных пространств, финансирование программы из краевого бюджета составит 300 млн рублей (на 100 млн рублей больше, чем в 2017 году). В ближайшие пять лет власти региона предполагают придерживаться этого уровня финансирования ежегодно.