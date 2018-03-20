Ещё
Калужская область получит 40,2 миллиона рублей на повышение зарплаты бюджетников
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Калужская область получит 40,2 миллиона рублей на повышение зарплаты бюджетников 

Калуга 24 4 часа назад
Фото: Калуга 24
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении регионам из резервного фонда правительства России 20 миллиардов рублей на повышение заработной платы работников бюджетных организаций. Как следует из этого документа, 20 марта опубликованного на сайте правительства РФ, Калужская область получит из федерального бюджета 40,2 миллиона рублей. Деньги пойдут на компенсацию дополнительных расходов в связи с увеличением минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года до 11 163 рублей.
Калуга 24: последние новости
Виктор Бабурин о послании Путина: «Если бы мне предложили оценить жестом, я бы сказал: «Вот так!» За четыре дня в Калуге поймали 18 пьяных водителей 68-летний калужанин погиб, выгуливая собаку
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Су-57 нависла угроза114
У Скрипалей нет шансов. Признание разработчика «Новичка»86
Трамп все-таки поздравил Путина145
Посол РФ вызван в МИД Чехии129
Пригожин обрушился на Макаревича139
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение