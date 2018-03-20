Калужская область получит 40,2 миллиона рублей на повышение зарплаты бюджетников 

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении регионам из резервного фонда правительства России 20 миллиардов рублей на повышение заработной платы работников бюджетных организаций. Как следует из этого документа, 20 марта опубликованного на сайте правительства РФ, Калужская область получит из федерального бюджета 40,2 миллиона рублей. Деньги пойдут на компенсацию дополнительных расходов в связи с увеличением минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года до 11 163 рублей.