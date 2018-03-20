Сбербанк передаст ПСБ часть кредитов оборонных компаний

Сбербанк передаст Промсвязьбанку часть кредитного портфеля по оборонным компаниям. Об этом сообщил глава банка Герман Греф журналистам по итогам заседания набсовета.
«Передавать будем, в каком объёме пока не могу сказать. Процедура сейчас как раз на стадии обсуждения», — сказал он.
По словам Грефа, передача капитала, которым обеспечены эти кредиты, также обсуждается.
«Банки не страдают избытком капитала, поэтому никто не хочет передавать. Диалог с правительством, с регулятором сейчас идёт», — подвёл итог Греф.
В середине февраля министр финансов Антон Силуанов сказал журналистам, что Промсвязьбанк может получить оборонные кредиты на 1 трлн рублей.
Сбербанк и ВТБ тогда выступили против возможной передачи кредитов и капитала Промсвязьбанку. Принадлежащий «Ростеху» Новикомбанк заявил, что речи о передаче кредитов оборонных предприятий не идет.