Сбербанк передаст ПСБ часть кредитов оборонных компаний

Сбербанк передаст Промсвязьбанку часть кредитов оборонных компаний

«Передавать будем, в каком объёме пока не могу сказать. Процедура сейчас как раз на стадии обсуждения», — сказал он. Сбербанк передаст Промсвязьбанку часть кредитного портфеля по оборонным компаниям. Об этом сообщил глава банка Герман Греф журналистам по итогам заседания набсовета.

По словам Грефа, передача капитала, которым обеспечены эти кредиты, также обсуждается.

«Банки не страдают избытком капитала, поэтому никто не хочет передавать. Диалог с правительством, с регулятором сейчас идёт», — подвёл итог Греф.

В середине февраля министр финансов Антон Силуанов сказал журналистам, что Промсвязьбанк может получить оборонные кредиты на 1 трлн рублей.