Ещё
Расходы Вологодской области вырастут на 1,2 миллиарда рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Расходы Вологодской области вырастут на 1,2 миллиарда рублей 

РИА «ФедералПресс» 4 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко сообщил, что глава региона предложил увеличить расходы на 1,2 миллиарда рублей, в том числе за счет 286 миллионов рублей, поступивших из федерального бюджета.
«Кроме того, предполагается распределить неизрасходованные остатки средств с прошлого года. Это 798 миллионов рублей, в том числе поступившая в конце 2017 года из федерального бюджета дотация за достижение наивысших темпов роста налогового потенциала в сумме 404 миллиона рублей. Вологодская область заняла тогда 17 место», — рассказал Андрей Луценко. Луценко отметил, что расходы покроют дефицит программы госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам.
«В результате расходы областного бюджета на программу госгарантий составят в 2018 году 4,6 миллиарда, что соответствует требованиям федерального законодательства», — отметил председатель ЗакСа.
238 миллионов пойдут на обеспечение лекарственными препаратами отдельных категорий граждан, 138 миллионов — на выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка.
Кроме того, 200 миллионов предполагается направить на проведение ремонтов муниципальных учреждений образования.
Также 57 миллионов рублей пойдут на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт систем водоснабжения и водоотведения в рамках подпрограммы «Вода Вологодчины». На эти средства предполагается привести в порядок централизованные системы водоснабжения и водоотведения в Шекснинском, Грязовецком, Вологодском и Кирилловском районах.
Фото: пресс-служба регионального ЗакСа
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Попавшим под санкции запретили инвестировать в проект Telegram «Роснефть» расплатилась по кредиту на покупку ТНК-ВР Производитель «Путинки» прекратил выпуск алкоголя
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Су-57 нависла угроза114
У Скрипалей нет шансов. Признание разработчика «Новичка»86
Трамп все-таки поздравил Путина145
Посол РФ вызван в МИД Чехии129
Пригожин обрушился на Макаревича139
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение