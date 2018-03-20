Расходы Вологодской области вырастут на 1,2 миллиарда рублей

Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко сообщил, что глава региона предложил увеличить расходы на 1,2 миллиарда рублей, в том числе за счет 286 миллионов рублей, поступивших из федерального бюджета.

«Кроме того, предполагается распределить неизрасходованные остатки средств с прошлого года. Это 798 миллионов рублей, в том числе поступившая в конце 2017 года из федерального бюджета дотация за достижение наивысших темпов роста налогового потенциала в сумме 404 миллиона рублей. Вологодская область заняла тогда 17 место», — рассказал Андрей Луценко. Луценко отметил, что расходы покроют дефицит программы госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам.

«В результате расходы областного бюджета на программу госгарантий составят в 2018 году 4,6 миллиарда, что соответствует требованиям федерального законодательства», — отметил председатель ЗакСа.

238 миллионов пойдут на обеспечение лекарственными препаратами отдельных категорий граждан, 138 миллионов — на выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка.

Кроме того, 200 миллионов предполагается направить на проведение ремонтов муниципальных учреждений образования.

Также 57 миллионов рублей пойдут на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт систем водоснабжения и водоотведения в рамках подпрограммы «Вода Вологодчины». На эти средства предполагается привести в порядок централизованные системы водоснабжения и водоотведения в Шекснинском, Грязовецком, Вологодском и Кирилловском районах.

Фото: пресс-служба регионального ЗакСа