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Международное размещение Saudi Aramco неизбежно, — Вадим Меркулов, старший аналитик ИК «Фридом Финанс»
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Международное размещение Saudi Aramco неизбежно, — Вадим Меркулов, старший аналитик ИК «Фридом Финанс» 

Прайм 4 часа назад
Фото: Прайм
Даже несмотря на поддержку Дональда Трампа, власти королевства сочли, что проводить IPO в Америке слишком рискованно из-за протекционистской политики нового президента. Ожидаю, что, если планы по международному IPO не будут полностью отменены, оно состоится в Лондоне, но не раньше середины 2019 года.
На Tadawul компания выйдет во второй половине 2018-го. Однако и здесь Саудовскую Аравию ждут проблемы. Прежде всего это недостаточный для размещения в $100 млрд объем биржи: ее капитализация втрое меньше капитализации Saudi Aramco. Более того, биржа технологически не сможет поддерживать объем торгов, который требуется Aramco.
Таким образом, я полагаю, что IPO на Tadawul не превысит $50 млрд, поэтому международное размещение неизбежно, ведь выход Saudi Aramco на биржу является ключевым элементом стратегии королевства Vision 2030.
Ожидаю, что к середине 2019 года оценка Saudi Aramco снизится до $1,8 трлн, и Саудовская Аравия сможет привлечь порядка $90–100 млрд на крупнейшем IPO в истории.
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