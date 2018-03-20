«Фонбет» дарит 500 рублей новым клиентам

Букмекерская компания «Фонбет» запускает приветственный фрибет для новых пользователей. Условия максимально просты: необходимо зарегистрироваться на сайте fonbet.ru (или воспользоваться официальным приложением букмекера) и внести депозит от 1000 рублей, после чего клиенту автоматически будет зачислено 500 рублей на бонусный счёт.

Фрибет в рамках указанной акции можно использовать на любые коэффициенты и на любые виды пари, за исключением «системы». Все подробности акции можно узнать на промосайте букмекера.