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«Фонбет» дарит 500 рублей новым клиентам
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«Фонбет» дарит 500 рублей новым клиентам 

Чемпионат.com 4 часа назад
Букмекерская компания «Фонбет» запускает приветственный фрибет для новых пользователей. Условия максимально просты: необходимо зарегистрироваться на сайте fonbet.ru (или воспользоваться официальным приложением букмекера) и внести депозит от 1000 рублей, после чего клиенту автоматически будет зачислено 500 рублей на бонусный счёт.
Фрибет в рамках указанной акции можно использовать на любые коэффициенты и на любые виды пари, за исключением «системы». Все подробности акции можно узнать на промосайте букмекера.
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