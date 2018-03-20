«Победа» с лозунгом «На Берлин!» прорекламировала рейсы в ФРГ

«Победа» прорекламировала рейсы в Германию лозунгом «На Берлин!»

Лоукостер «Победа», входящий в группу «Аэрофлот» , с 26 апреля открывает полеты в Берлин, сообщили в пресс-службе компании. При этом в Сети обратили внимание на то, что «Победа» рекламирует запуск нового направления военным лозунгом «На Берлин!».

В пресс-службе компании сообщили ТАСС , большинство дешевых билетов по минимальному тарифу в 500 рублей будет предложено в День Победы, 9 мая.

Регулярные рейсы будут выполняться с 26 апреля по четвергам и воскресеньям с дополнительными рейсами на майские праздники.

Тем временем сооснователь и издатель Look At Media Алексей Аметов на своей странице в Facebook обратил внимание на то, что «Победа» рекламирует на своем сайте запуск нового направления лозунгом «На Берлин!», который наносился на советские танки в последний год Великой Отечественной.

«Победа» — первый российский лоукостер. За прошлый год авиакомпания перевезла 4,6 млн пассажиров. С августа прошлого года авиакомпания разрешила пассажирам за дополнительную плату менять маршрут следования и дату вылета.