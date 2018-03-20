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«Победа» с лозунгом «На Берлин!» прорекламировала рейсы в ФРГ
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«Победа» прорекламировала рейсы в Германию лозунгом «На Берлин!» 

Деловая газета «Взгляд» 12 часов назад
Фото: РИА Новости
Лоукостер «Победа», входящий в группу «Аэрофлот», с 26 апреля открывает полеты в Берлин, сообщили в пресс-службе компании. При этом в Сети обратили внимание на то, что «Победа» рекламирует запуск нового направления военным лозунгом «На Берлин!».
В пресс-службе компании сообщили ТАСС, большинство дешевых билетов по минимальному тарифу в 500 рублей будет предложено в День Победы, 9 мая.
Регулярные рейсы будут выполняться с 26 апреля по четвергам и воскресеньям с дополнительными рейсами на майские праздники.
Тем временем сооснователь и издатель Look At Media Алексей Аметов на своей странице в Facebook обратил внимание на то, что «Победа» рекламирует на своем сайте запуск нового направления лозунгом «На Берлин!», который наносился на советские танки в последний год Великой Отечественной.
«Победа» — первый российский лоукостер. За прошлый год авиакомпания перевезла 4,6 млн пассажиров. С августа прошлого года авиакомпания разрешила пассажирам за дополнительную плату менять маршрут следования и дату вылета.
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