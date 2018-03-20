«Уралвагонзавод» продал свою долю в Тверском вагоностроительном заводе «Локотех-Сервису»

"Уралвагонзавод" (УВЗ) продал около 42,5% Тверского вагоностроительного завода (ТВЗ), крупного производителя пассажирских вагонов, «Локотех-Сервису», следует из сообщения ТВЗ.

Так, если до совершения сделки, датированной 5 марта, у «Локотех-Сервиса» не было участия в ТВЗ, то после нее у компании оказалась доля в 42,4755% Тверского вагонзавода.

В январе источник, знакомый с ситуацией, сообщил журналистам, что НПК «Уралвагонзавод» провел закрытый конкурс по продаже принадлежащих ему 42,47% ТВЗ, но победителя пока не объявил. А в феврале Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила, что разрешила ООО «Локотех-Сервис» приобрести 100% акций ТВЗ.

При этом 50,64% акций ТВЗ на тот момент принадлежало подконтрольному группе «Трансмашхолдинг» (ТМХ) ООО «Сапфир», и ФАС также в феврале согласовывала ходатайство «Сапфира» о приобретении 49,36% акций ТВЗ с доведением, таким образом, его пакета до 100%.

УВЗ — крупнейшее предприятие танкового машиностроения в РФ и разработчик и изготовитель грузовых вагонов, полувагонов, грузовых тележек, цистерн. В конце 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче 100% акций УВЗ из федеральной собственности "Ростеху" . Назначенный «Ростехом» гендиректор УВЗ Александр Потапов сообщал осенью, что ведется работа по корректировке стратегии развития УВЗ, и одним из ее пунктов будет реализация активов. Речь шла о пакетах акций, которые были переданы в уставный капитал УВЗ, в том числе, 42,47% ТВЗ.

ТВЗ — самое крупное предприятие России и СНГ по производству различных типов пассажирских вагонов локомотивной тяги. Завод специализируется на выпуске одноэтажных и двухэтажных пассажирских вагонов, вагонов для международных пассажирских перевозок габарита RIC для колеи 1435 мм, электропоездов, а также грузовых вагонов и вагонов спецназначения.