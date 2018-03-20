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ФАС продлила расследование по факту роста стоимости смс-рассылок для банков
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ФАС продлила расследование по факту роста стоимости смс-рассылок для банков 

Прайм 5 часов назад
Фото: flickr.com, Frank Spin
МОСКВА, 20 мар ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба продлила расследование по факту резкого повышения стоимости смс-рассылки для банков операторами связи, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Предполагалось, что расследование в отношении четырех операторов связи (МТС, "Вымпелкома", "Мегафона" и Теле2) должно быть закончено 20 марта.
"Расследование продолжается, сроки завершения пока не определены", — сообщили в пресс-службе ФАС.
В конце декабря прошлого года ФАС получила жалобу от Национального совета финансового рынка (НСФР) в связи с увеличением цен за СМС для клиентов, однако не связывает ее с отменой роуминга в России.
Позднее, по итогам заседания Межрегионального банковского совета при Совете Федерации было принято решение поручить ФАС провести расследование по факту резкого повышения стоимости смс-рассылки для банков операторами связи.
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