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Структура «Мосинжпроекта» спроектирует развязки через пути МЖД
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Структура «Мосинжпроекта» спроектирует развязки через пути МЖД 

РИА Недвижимость 4 часа назад
МОСКВА, 20 мар — РИА Недвижимость. ООО «Институт по изысканиям и проектированию транспортных и инженерных сооружений „Мосинжпроект“ спроектирует транспортные развязки через Казанское и Горьковское направление Московской железной дороги (МЖД) на участке от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта, говорится в материалах на портале госзакупок.
При начальной цене контракта в 1,9 миллиарда рублей компания предложила выполнить работы за 1,8 миллиарда.
Как говорится в проекте контракта, работы должны быть выполнены за год.
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