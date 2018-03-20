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Набсовет Сбербанка рассмотрит вопрос о дивидендах в апреле
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Набсовет Сбербанка рассмотрит вопрос о дивидендах в апреле 

ТАСС 4 часа назад
МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Наблюдательный совет Сбербанка рассмотрит вопрос о дивидендных выплатах за 2017 год в апреле, сообщил журналистам глава банка Герман Греф.
"Вопрос о размере дивидендных выплат будем рассматривать на апрельском наблюдательном совете", — сказал Греф.
За 2016 год Сбербанк направил на дивиденды 25% от чистой прибыли по МСФО, или 135,5 млрд руб. Таким образом, размер дивидендов за 2016 год на одну акцию составил 6 руб.
Греф также отметил, что годовое собрание акционеров Сбербанка состоится в начале лета. «Мы сегодня утвердили главное событие года — это годовое собрание наших акционеров, которое пройдет 8 июня. Здесь, [в Москве] на [улице] Вавилова, 19», — сказал он.
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