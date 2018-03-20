Управляющим компаниям технопарков могут возместить часть затрат по кредитам 

Минпромторг России предложил возмещать часть затрат на уплату процентов по кредитам российским организациям — управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков и (или) технопарков. Документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.
Речь идёт о займах, полученных в российских кредитных организациях и государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в 2017-2019 годах.
Внести изменения предлагается в постановление Правительства Российской Федерации от 11 августа 2015 г. №831.