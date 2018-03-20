Объявлена дата годового собрания Сбербанка

Годовое собрание акционеров Сбербанка России пройдет 8 июня 2018 года в Москве, сообщил сегодня президент-председатель правления госбанка Герман Греф. Вопрос о дивидендах за 2017 год наблюдательный совет Сбербанка обсудит в апреле, отметил он.
Сбербанк за 2017 г. заработал рекордные 748,7 млрд руб. чистой прибыли по МСФО — на 38,2% больше результатов 2016 года. Из чистой прибыли по МСФО Сбербанк платит дивиденды акционерам. В январе Греф говорил, что по итогам 2017 г. госбанк, скорее всего, направит на дивиденды 35% чистой прибыли. Исходя из этой доли, на выплаты акционерам Сбербанк может направить около 262 млрд руб. Из них половину — около 131 млрд руб. — может получить ЦБ (у регулятора 50% плюс 1 акция Сбербанка), который перечисляет 90% своей прибыли в бюджет.