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«​Лукойл» сменил главу «дочки» в Коми
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«​Лукойл» сменил главу «дочки» в Коми 

Rambler News Service 3 часа назад
«​Лукойл» сменил главу дочерней компании «Лукойл-Коми»: новым генеральным директором компании назначен Александр Голованев, который ранее занимал должность первого заместителем гендиректора — главного инженера еще одной «дочки» «Лукойла» — компании «Лукойл-Западная Сибирь». Об этом говорится в сообщении «Лукойла».
«"Лукойл" сообщает о назначении Александра Голованева генеральным директором ООО «Лукойл-Коми». До вступления в новую должность он работал первым заместителем генерального директора — главным инженером ООО «Лукойл-Западная Сибирь»», — сообщает нефтяная компания.
​Вице-президент «Лукойла» Александр Лейфрид, ранее занимавший должность генерального директора компании «Лукойл-Коми», продолжит работу в центральном аппарате «Лукойла», уточнили в компании.
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