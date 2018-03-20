«​Лукойл» сменил главу «дочки» в Коми

«​Лукойл» сменил главу дочерней компании «Лукойл-Коми»: новым генеральным директором компании назначен Александр Голованев, который ранее занимал должность первого заместителем гендиректора — главного инженера еще одной «дочки» «Лукойла» — компании «Лукойл-Западная Сибирь». Об этом говорится в сообщении «Лукойла».

«"Лукойл" сообщает о назначении Александра Голованева генеральным директором ООО «Лукойл-Коми». До вступления в новую должность он работал первым заместителем генерального директора — главным инженером ООО «Лукойл-Западная Сибирь»», — сообщает нефтяная компания.

​Вице-президент «Лукойла» Александр Лейфрид, ранее занимавший должность генерального директора компании «Лукойл-Коми», продолжит работу в центральном аппарате «Лукойла», уточнили в компании.