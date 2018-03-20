На ремонте кировских дорог сэкономят 40 миллионов

Напомним, в 2018 годe на ремонт дорог в областном центре было выделено 1 млрд 187 тыс. рублей. Дорожный контракт чиновники разбили на два лота с начальными ценами 786,7 млн рублей и 400,6 млн рублей.

Первый лот, по которому падение цены составило 7%, вчера взял «Вятавтодор». По второму цена снизилась только на 1,5% — его забрал кировский «Гордормостстрой». Таким образом, экономия, достигнутая с помощью торгов, составила около 40 миллионов рублей.

Напомним, кировские общественники выступали против деления дорожного миллиарда на два крупных лота и собирались написать жалобу в УФАС России . Они заявляли, что это нарушает антимонопольное законодательство и приводит к дополнительным тратам из бюджета. Частично их опасения оправдались — московские фирмы-прокладки лоты не взяли, но сэкономленная на торгах сумма получилась не очень большой — в прошлом году получилось сэкономить около 100 миллионов рублей.

Фото: администрация города Кирова