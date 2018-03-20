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«Россиум» Авдеева может забрать НПФ «Будущее» у Минца за долги, но предпочтет деньги
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«Россиум» Авдеева может забрать НПФ «Будущее» у Минца за долги, но предпочтет деньги 

Банки.ру 5 часов назад
Владелец концерна «Россиум» и Московского Кредитного Банка Роман Авдеев считает перспективным пенсионный рынок. Как дал понять бизнесмен в интервью газете «Коммерсант», он не исключает возможности слияния своего пенсионного бизнеса с другими игроками рынка.
«Мы считаем рынок перспективным, рассматриваем различные варианты. О конкретных сделках говорить рано», — ответил он на соответствующий вопрос.
Комментируя слова интервьюера о крупных — на пределе допустимой концентрации — инвестициях НПФ «Согласие-ОПС» в банковский сектор, Авдеев подчеркнул, что «портфель фонда грамотно диверсифицирован». «По состоянию на 30 сентября 2017 доля банковского сектора составляла 39,82% портфеля фонда (законодательное ограничение было 40%), при этом 9,34% составляли денежные средства, предназначенные для покупки ценных бумаг небанковского сектора», — указал он.
Банкир сообщил, что его пенсионный фонд держал бумаги Промсвязьбанка в размере 0,33% от портфеля, при этом бумаг финансовых структур банка «ФК Открытие» и ПФГ «Сафмар» в портфеле не было, «разве что минимум каких-то акций сети »М. Видео», которая сейчас входит в группу «Сафмар» (раньше группа владела Бинбанком).
Что касается ценных бумаг Московского Кредитного банка, то у «Согласия-ОПС» есть только облигации в объеме порядка 9% портфеля. «По ним абсолютно рыночная доходность», — подчеркнул Авдеев.
«Мы стремимся к вложениям в понятные проекты — те же самые банковские инструменты», — ответил он на вопрос о ближайших планах фонда «Согласие-ОПС» по инвестициям.
Также он прокомментировал ситуацию с долгом O1 Group Бориса Минца перед МКБ. Как напомнили в «Коммерсанте», ранее СМИ писали, что частью условий сделки по продаже O1 Properties является погашение Laysa Group долга перед МКБ на общую сумму около 25 млрд рублей.
«С Борисом Иосифовичем (Минцем) мы очень давно сотрудничаем. Неприятно поэтому узнавать о продаже залогов одного из заемщиков банка из газет, — отметил Авдеев. — Нарушен дух партнерства. Я не сомневаюсь, что кредит будет возвращен в полном объеме. Однако в связи с нашим предположением, что дальнейшее развитие отношений будет связано с юридически значимыми и сложно структурированными операциями, напрямую не связанными с банком, концерн «Россиум» выкупил этот кредит на себя. Для дальнейшей работы мы также наняли компанию River-Stretch. Эта компания уже зарекомендовала себя на рынке работы с проблемными объектами».
По словам бизнесмена, «Россиум» еще не начал процесс взыскания этого долга. Он дал понять, что «Россиум» может забрать у Минца за долги НПФ «Будущее», но предпочтет получить сумму деньгами.
«Будущее» у нас в залоге, но «Россиум» предпочитает получить возврат кредита деньгами», — сказал Авдеев.
Напомним, во вторник Forbes со ссылкой на свои источники сообщил, что акционеры НПФ «Будущее» ведут активные переговоры о его продаже пенсионному фонду Сбербанка. Впрочем, в НПФ Сбербанка сказали, что о таких планах не знают.
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