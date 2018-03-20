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Омский НПЗ внедряет передовые системы отгрузки нефтепродуктов
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Омский НПЗ внедряет передовые системы отгрузки нефтепродуктов 

АиФ-Омск 6 часов назад
Фото: АиФ-Омск
На Омском НПЗ «Газпром нефти» завершена реконструкция железнодорожной эстакады для отгрузки светлых нефтепродуктов в вагоны-цистерны. Проект реализован в рамках масштабной программы модернизации Омского нефтеперерабатывающего завода, которую «Газпром нефть» продолжает с 2008 года.
Современные системы автоматизации и герметизации налива препятствуют попаданию в атмосферу углеводородных паров наливаемых продуктов, позволяя обеспечить значительный экологический эффект и повысить безопасность технологического процесса. Инвестиции «Газпром нефти» в данный проект составили 1,2 млрд рублей.
Новое оборудование позволяет превратить пары бензина, дизельного топлива и авиационного керосина в жидкий конденсат, который затем вновь вовлекается в производственный цикл переработки. Кроме того, каждый узел налива оснащен высокоточной системой контроля с функцией измерения количества отгружаемого продукта и защиты от перелива.
Реконструированная эстакада обеспечивает одновременную постановку под налив 72 железнодорожных цистерн. В рамках проекта, разработанного отечественной компанией, использовано передовое российское оборудование.
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