Житель Ижевска выиграл в лотерею более 16 млн рублей

ИЖЕВСК , 20 марта. / ТАСС /. Житель Ижевска выиграл суперприз более 16 млн рублей в лотерею «Гослото „5 из 36“. Об этом во вторник сообщается на официальном сайте компании „Столото“.

»Вчера, 19 марта, житель Ижевска купил билет за 80 рублей на сайте stoloto.ru и выиграл суперприз 16 462 682 рубля", — говорится в сообщении. В компании отмечают, что победитель может оформить свой выигрыш в лотерейном центре в Москве

Всего по данным «Столото», участники лотереи «Гослото „5 из 36“ в этом году выиграли более 290 миллионов рублей.