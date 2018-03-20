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Житель Ижевска выиграл в лотерею более 16 млн рублей
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Житель Ижевска выиграл в лотерею более 16 млн рублей 

ТАСС 2 часа назад
Фото: d-kvadrat.ru
ИЖЕВСК, 20 марта. /ТАСС/. Житель Ижевска выиграл суперприз более 16 млн рублей в лотерею «Гослото „5 из 36“. Об этом во вторник сообщается на официальном сайте компании „Столото“.
»Вчера, 19 марта, житель Ижевска купил билет за 80 рублей на сайте stoloto.ru и выиграл суперприз 16 462 682 рубля", — говорится в сообщении. В компании отмечают, что победитель может оформить свой выигрыш в лотерейном центре в Москве.
Всего по данным «Столото», участники лотереи «Гослото „5 из 36“ в этом году выиграли более 290 миллионов рублей.
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