Банк «Советский» понизил доходность вкладов в рублях

Петербургский банк «Советский» уменьшил ставки по вкладам в рублях.

Так, «Пенсионный капитал» (от 20 тыс. рублей на три, шесть месяцев или год) привлекается под 5,8—6,2% годовых (прежде — под 6,2—6,6%).

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Депозит «Успешный» (на три, шесть месяцев или год) оформляется в сумме от 50 тыс. рублей под 5,6—6% годовых (ранее — под 6—6,4%), а при открытии онлайн — под 5,8—6,2% (вместо 6,2—6,6%).

Начисленные проценты по указанным вкладам ежемесячно выплачиваются или капитализируются.

«Мультивалютный три в одном» оформляется в рублях (в сумме от 1 рубля на три, шесть месяцев или год) под 6,2—6,6% годовых (прежде — под 6,6—7%), а при открытии через интернет-банк — под 6,4—6,8% (до этого — под 6,8—7,2%). Проценты выплачиваются в конце срока договора.

Процентные ставки по «Удобному» (от 50 тыс. рублей на полгода и год) понижены до 5,6—5,8% годовых (с 6—6,2%). Доход выплачивается ежемесячно.

Все депозиты предусматривают возможность пополнения.