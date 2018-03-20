Доля Микаила Шишханова в Бинбанке сократилась почти до нуля

Доля совладельца Бинбанка Микаила Шишханова в кредитной организации уменьшилась с 1,15% до 0,00000000002%. Соответствующая информация опубликована на сервере раскрытия корпоративной информации.

«Размер доли соответствующего лица в уставном капитале эмитента или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, после изменения: 200 515 000 голосов / 0,00000000002 процентов», — сказано в сообщении.

Изменение произошло 19 марта.

В сентябре 2017 года ЦБ объявил о санации Бинбанка с использованием Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). В начале 2018 года капитал банка был списан до 1 рубля. Ранее основными акционерами банка были Шишханов и его дядя Михаил Гуцериев

В начале февраля 2018 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор принял решение присоединить Бинбанк к санируемой группе «ФК Открытие». Позднее глава «ФК Открытие» Михаил Задорнов сообщил, что объединение произойдет 1-8 января 2019 года.

6 марта стало известно, что ЦБ докапитализирует Бинбанк на 56,9 млрд руб. в рамках мероприятий по предупреждению банкротства.