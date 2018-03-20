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Доля Микаила Шишханова в Бинбанке сократилась почти до нуля
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Доля Микаила Шишханова в Бинбанке сократилась почти до нуля 

Rambler News Service 7 часов назад
Доля совладельца Бинбанка Микаила Шишханова в кредитной организации уменьшилась с 1,15% до 0,00000000002%. Соответствующая информация опубликована на сервере раскрытия корпоративной информации.
«Размер доли соответствующего лица в уставном капитале эмитента или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, после изменения: 200 515 000 голосов / 0,00000000002 процентов», — сказано в сообщении.
Изменение произошло 19 марта.
В сентябре 2017 года ЦБ объявил о санации Бинбанка с использованием Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). В начале 2018 года капитал банка был списан до 1 рубля. Ранее основными акционерами банка были Шишханов и его дядя Михаил Гуцериев.
В начале февраля 2018 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор принял решение присоединить Бинбанк к санируемой группе «ФК Открытие». Позднее глава «ФК Открытие» Михаил Задорнов сообщил, что объединение произойдет 1-8 января 2019 года.
6 марта стало известно, что ЦБ докапитализирует Бинбанк на 56,9 млрд руб. в рамках мероприятий по предупреждению банкротства.
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