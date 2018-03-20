«Газпром нефть» увеличила оценку запасов месторождения им. Жагрина до 31 млн тонн н.э.

«По результатам проведенной государственной экспертизы Федеральным агентством по недропользованию извлекаемые запасы месторождения «Газпром нефти» имени Александра Жагрина в Ханты-Мансийском автономном округе увеличены до 31 млн тонн нефтяного эквивалента», — отмечает «Газпром нефть».

Таким образом, комиссия подтвердила сделанный экспертами геологический прогноз по площади нефтеносности участка, уточнив ранее сделанный предварительный расчет.

Согласно действующей классификации нефтяных участков, месторождение имени Александра Жагрина отнесено к категории крупных.

Месторождение было открыто в конце 2017 года на перспективном лицензионном участке в Кондинском районе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. В январе 2018 года новому активу «Газпром нефти» было присвоено имя Александра Жагрина — бывшего главы дирекции по добыче компании.

Геологоразведочные работы на лицензионном участке в Кондинском районе Ханты-Мансийского автономного округа ведет «Газпромнефть-Хантос», дочерняя компания «Газпром нефти».