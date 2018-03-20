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Оренбуржье получит дотации для бюджетников
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Оренбуржье получит дотации для бюджетников 

ProOren 6 часов назад
Фото: ProOren
В рамках подпрограммы «Выравнивание финансовых возможностей местных бюджетов» Оренбургская область получит больше 425 млн рублей дотаций.
Программа позволяет регионам РФ получить дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов. Указ накануне подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
Всего программа «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами» предполагает выделить 20 млрд рублей. Так Самарская область получила около 254 млн рублей, а вот челябинцам обещали почти 641 млн рублей. Меньше всего получил Ненецкий автономный округ — всего около 15 млн рублей.
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