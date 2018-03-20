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Новым гендиректором «Сибэко» назначен Михаил Кузнецов, возглавляющий СГК
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Новым гендиректором «Сибэко» назначен Михаил Кузнецов, возглавляющий СГК 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Новым генеральным директором "Сибэко" назначен Михаил Кузнецов, возглавляющий «Сибирскую генерирующую компанию», сообщила СГК.
"Руководитель «Сибирской генерирующей компании» Михаил Кузнецов назначен генеральным директором «Сибэко». Соответствующее решение было принято советом директоров «Сибэко» 19 марта", — говорится в сообщении.
Предыдущий глава компании Роман Власов покинул свой пост. Кузнецов сохранит пост генерального директора СГК, которую возглавляет с октября 2013 года.
СГК в феврале 2018 года приобрела 78% акций «Сибэко». В настоящий момент происходит интеграция компании в структуру СГК.
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