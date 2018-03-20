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«Нафтогаз» поддержал требования сенаторов США заблокировать «Северный поток — 2»
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«Нафтогаз» поддержал требования сенаторов США заблокировать «Северный поток — 2» 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: Газета.Ru
"Нафтогаз Украины" поддерживает заявление американских сенаторов против строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом говорится в сообщении «Нафтогаза».
"Мы благодарны сенаторам США и другим неравнодушным политикам, которые не боятся противостоять растущему давлению агрессивной внешней политики России, одним из инструментов которой является проект «Северный поток — 2». Мы активизируем усилия разъясняя опасность роста монополизма "Газпрома" на европейских энергетических рынках и применения им газового оружия", — заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.
Ранее сообщалось, что группа из 39 сенаторов из Республиканской и Демократической партий Соединенных Штатов потребовала от властей заблокировать проект «Северный поток — 2».
Сенаторы считают, что реализация этого проекта сделает американских союзников и партнеров в Европе более уязвимыми для «злостного влияния и политики принуждения» с российской стороны.
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