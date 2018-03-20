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Glencore покупает угольные активы у Rio Tinto
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Glencore покупает угольные активы у Rio Tinto за $1,7 млрд 

Прайм 7 часов назад
Фото: Reuters
Швейцарский сырьевой трейдер Glencore договорился о покупке у Rio Tinto долей на его угольной шахте Hail Creek и угольном месторождении Valeria в Австралии на общую сумму в 1,7 миллиарда долларов, говорится в сообщении Glencore.
"Glencore достиг соглашения о покупке у Rio Tinto доли в 82% на угледобывающем предприятии Hail Creek и связанных запасах угля, а также доли в 71,2% на угольном месторождении Valeria в центральной части штата Квинсленд за денежное вознаграждение на общую сумму в 1,7 миллиарда долларов", — сообщает компания Glencore в своем релизе.
Компания отмечает, что сделка подлежит одобрению регуляторов и ее закрытие ожидается во второй половине текущего года.
Как отмечается в сообщении, оставшиеся 18% Hail Creek разделены между Nippon Steel Australia Pty Ltd (владеет 8%), Marubeni Coal Pty Ltd (6,67%) и Sumisho Coal Development Pty Ltd (3,33%), и указанные компании могут также продать свои доли, что может увеличить сумму сделки еще на 340 миллионов долларов.
Шахта Hail Creek располагается в 120 километрах к юго-западу от города Маккай, в 2017 году производила для экспорта около 9,4 миллиона тонн угля. Доказанные запасы Hail Creek оцениваются в 794 миллиона тонн, вероятные — в 142 миллиона тонн. Угольное месторождение Valeria находится в 265 километрах к западу от Рокгемптона и 67 километрах к юго-востоку от шахты Clermont, принадлежащей Glencore. Его запасы оцениваются в 762 миллиона тонн.
Glencore является одним из крупнейших в мире трейдеров сырьевых товаров, включая энергоресурсы, металлы и продукцию сельского хозяйства. Штаб-квартира компании расположена в швейцарском Бааре.
Rio Tinto — одна из ведущих по размеру рыночной капитализации горно-металлургических компаний мира. Компания работает примерно в 40 странах. Концерн добывает железную руду, медь, уголь, уран, алюминий, алмазы и золото, а также производит диоксид титана.
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