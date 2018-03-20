Более 60 млрд руб. от штрафов за нарушение ПДД может поступить в региональные фонды в 2019 г.

Евгений Дитрих. Более 60 млрд руб. от штрафов за нарушение правил дорожного движения может поступить в региональные фонды в 2019 г. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил первый замминистра транспорта РФ «Проект федерального закона по направлению средств от штрафов за нарушение правил дорожного движения в региональные дорожные фонды правительством принят, одобрен и внесен в Государственную думу . Уверен, что в ближайшее время дума его рассмотрит. Это даст в 2019 г. субъектам РФ 61,5 млрд руб. дополнительных средств в региональные дорожные фонды», — сказал Е. Дитрих. По его словам, эти средства могут быть направлены как на улучшение дорожной ситуации, так и на мероприятия по повышению уровня безопасности дорожного движения.