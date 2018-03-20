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На аукционы ОФЗ Минфин может предложить бумаги на 37 млрд рублей, — Денис Давыдов, аналитик Nordea Bank
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На аукционы ОФЗ Минфин может предложить бумаги на 37 млрд рублей, — Денис Давыдов, аналитик Nordea Bank 

Прайм 6 часов назад
Фото: Прайм
Рост нефтяных цен и ослабление давления на рисковые активы со стороны доллара США формируют умеренно-позитивный фон для российской валюты. Кроме того, в поддержку национальной валюты продолжает выступать фактор налоговых платежей. Однако от большего позитива рубль удерживают вызовы геополитического характера. По сообщениям СМИ, страны-члены ЕС в ближайшие дни (22-23 марта) планируют обсудить меры по отношению к РФ в связи с отравлением в Солсбери. Краткосрочными ориентирами для пары USDRUB остаются отметки 57.3-58.
Денежный рынок
Спрос на краткосрочную рублевую ликвидность несколько снизился, при этом ставки на МБК и по сделкам РЕПО остаются в районе отметок 7-7.3%. Совокупный объем рублевой ликвидности коммерческих банков на корсчетах и депозитах в ЦБ сохраняется на уроне ~5,5 трлн. руб.
Сегодня Минфин опубликует параметры завтрашнего размещения ОФЗ. С учетом внешнего фона и предстоящего заседания Банка России не исключаем, что рынку может быть предложен весь оставшийся объем из лимитов 1 квартала в размере 37 млрд руб.
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