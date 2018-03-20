«Бинбанк» даст 4 млрд руб ГК «Патриот» на достройку жилья в Ленобласти

Как уточняется в сообщении, средства будут направлены на финансирование малоэтажного жилого комплекса «Землянино» и жилого комплекса «Кудрово!», а также на рефинансирование текущих кредитных обязательств в других банках.

В декабре 2017 года «Патриот» сообщал о том, что группа не могла обеспечить бесперебойное финансирование своих проектов в Санкт-Петербурге . Однако позднее "Рост банк" одобрил ей кредит в размере 426 миллионов рублей на строительство в Ленинградской области.

"Мы знаем, что наши дольщики были обеспокоены ситуацией на объектах «Землянино» и «Кудрово!». Данная кредитная линия полностью снимает все проблемы и опасения, она позволит выполнять все наши обязательства перед дольщиками и контрагентами в полном объеме, вести строительство в соответствии с новым утвержденным графиком", — приводятся в сообщении слова генерального директора ООО «Патриот-Нева» Натальи Ивановой