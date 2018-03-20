«Бинбанк» даст 4 млрд руб ГК «Патриот» на достройку жилья в Ленобласти 

МОСКВА, 20 мар — РИА Недвижимость. ПАО «Бинбанк» открыло кредитную линию для ООО «Патриот-Девелопмент Северо-Запад» в размере 4,2 миллиарда рублей для проектного финансирования двух объектов во Всеволожском районе Ленинградской области, говорится в сообщении группы компаний «Патриот».
Как уточняется в сообщении, средства будут направлены на финансирование малоэтажного жилого комплекса «Землянино» и жилого комплекса «Кудрово!», а также на рефинансирование текущих кредитных обязательств в других банках.
В декабре 2017 года «Патриот» сообщал о том, что группа не могла обеспечить бесперебойное финансирование своих проектов в Санкт-Петербурге. Однако позднее "Рост банк" одобрил ей кредит в размере 426 миллионов рублей на строительство в Ленинградской области.
"Мы знаем, что наши дольщики были обеспокоены ситуацией на объектах «Землянино» и «Кудрово!». Данная кредитная линия полностью снимает все проблемы и опасения, она позволит выполнять все наши обязательства перед дольщиками и контрагентами в полном объеме, вести строительство в соответствии с новым утвержденным графиком", — приводятся в сообщении слова генерального директора ООО «Патриот-Нева» Натальи Ивановой.
Группа компаний «Патриот» — дочерняя структура ГК «Интеко». Она создана в 2009 году, занимается девелоперскими проектами в регионах России. Специализируется на индустриальном и монолитном домостроении. За время своей работы компания ввела в эксплуатацию более 1 миллиона квадратных метров недвижимости различного назначения во всех регионах присутствия.