Доходы бюджета Нижегородской области на 3,5% превысили уровень прошлого года 

Их общий объем — 20 миллиардов рублей. Налоговые и неналоговые доходы получены в сумме 17,3 млрд рублей, что на 7,6% превышает уровень 2017 года.
Основными источниками поступления налоговых доходов консолидированного бюджета стали налог на доходы физических лиц — 8,6 млрд рублей, налог на прибыль организаций — 3,1 млрд рублей, акцизы — 2 млрд рублей, налоги на имущество — 1,3 млрд рублей.
Расходы консолидированного бюджета за указанный период стставили 25,6 млрд рублей.
«ФедералПресс» сообщал о том, что бюджет Нижегородской области на 2017 год был принят с дефицитом. Доходы областного бюджета-2017 были уменьшены на 1,135 млрд рублей и составят 140,495 млрд рублей, расходы увеличены на 1 млрд 855,6 млн рублей до 142,812 млрд рублей. Дефицит составит 2,317 млрд рублей (февральские изменения в областной бюджет на текущий год предполагали профицит 674,4 млн рублей