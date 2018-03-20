Доходы бюджета Нижегородской области на 3,5% превысили уровень прошлого года

Их общий объем — 20 миллиардов рублей. Налоговые и неналоговые доходы получены в сумме 17,3 млрд рублей, что на 7,6% превышает уровень 2017 года.

Основными источниками поступления налоговых доходов консолидированного бюджета стали налог на доходы физических лиц — 8,6 млрд рублей, налог на прибыль организаций — 3,1 млрд рублей, акцизы — 2 млрд рублей, налоги на имущество — 1,3 млрд рублей.

Расходы консолидированного бюджета за указанный период стставили 25,6 млрд рублей.