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За три месяца орловцы взяли 373,6 млн рублей микрозаймов
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За три месяца орловцы взяли 373,6 млн рублей микрозаймов 

РИА 57 7 часов назад
Фото: РИА 57
Объем займов, выданных микрофинансовыми организациями, зарегистрированными на территории Орловского региона, по итогам III квартала 2017 года вырос на 0,7%.
По информации отделения по Орловской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, сумма займов оставила 373,6 млн рублей.
По итогам III квартала 2017 года размер кредитного портфеля МФО, зарегистрированных в регионе, увеличился на 20,9%, до 414,4 млн рублей. Объем займов, выданных физическим лицам, снизился на 4,2%, до 83,3 млн рублей, юридическим лицам — на 5,1%, до 105,8 млн рублей.
Объем выданных займов ИП увеличился на 6,9% до 184,6 млн рублей. Количество договоров, заключенных микрофинансовыми организациями в III квартале 2017 года, снизилось на 3,5%, до 10,9 тыс. шт.
Стоит отметить, что реестр МФО, зарегистрированных на территории Орловской области на 30 сентября 2017 года, включал 7 организаций, при этом за III квартал 2017 года из реестра исключена 1 компания.
Сообщение За три месяца орловцы взяли 373,6 млн рублей микрозаймов появились сначала на РИА 57.
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