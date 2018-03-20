За три месяца орловцы взяли 373,6 млн рублей микрозаймов

Объем займов, выданных микрофинансовыми организациями, зарегистрированными на территории Орловского региона, по итогам III квартала 2017 года вырос на 0,7%.

По информации отделения по Орловской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, сумма займов оставила 373,6 млн рублей.

По итогам III квартала 2017 года размер кредитного портфеля МФО, зарегистрированных в регионе, увеличился на 20,9%, до 414,4 млн рублей. Объем займов, выданных физическим лицам, снизился на 4,2%, до 83,3 млн рублей, юридическим лицам — на 5,1%, до 105,8 млн рублей.

Объем выданных займов ИП увеличился на 6,9% до 184,6 млн рублей. Количество договоров, заключенных микрофинансовыми организациями в III квартале 2017 года, снизилось на 3,5%, до 10,9 тыс. шт.

Стоит отметить, что реестр МФО, зарегистрированных на территории Орловской области на 30 сентября 2017 года, включал 7 организаций, при этом за III квартал 2017 года из реестра исключена 1 компания.