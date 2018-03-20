Танкаев: Великобританию ждет кризис без газа из РФ

Москва, 20 марта — «Вести. Экономика». Политики Великобритании не просчитали последствия своих угроз отказаться от газа из РФ. Экономические расчеты показывают, что если угрозы воплотятся, то Великобританию ждет усиление кризиса, заявил генеральный директор «ИнфоТЭК -Терминал» Рустам Танкаев.

Великобритания в угоду непонятно кому и зачем хочет в одночасье разрушить то, что строила 25 лет. Странная позиция, но это еще один повод посмотреть на реальную картину спроса и предложения на рынке газа, на то, кто может составить конкуренцию «Газпрому».

"Вторым по размеру источником газа для Великобритании помимо собственной добычи является поставка газа из России", — напомнил Танкаев. Поскольку Великобритания остается стратегическим инвестором для России, «цены, по которым Великобритания получает газ из России, очень льготные». «Если Великобритания решит покупать газ где-то в других местах, то платить за этот газ придется в 2 раза дороже. Никто на это не пойдет, а в условиях Brexit это вообще затруднительно: в стране „экономический кризис и очень серьезный∎ Население недовольно“, — отмечает Танкаев.

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»Газпром": доля СПГ США минимальна, ГТС Украины — ненадежна «В этой ситуации принять политическое решение и устроить скандал с Россией — это было совершенно непонятно и абсолютно нецелесообразно. Все-таки Россия обеспечивает 10% энергопотребления Великобритании — это очень важно, это очень серьезно», — подчеркнул эксперт. Катар — второй после РФ по размеру поставщик газа в Великобританию. Катар может увеличить поставки газа в Великобританию вместо российского газа, «но это будет уже дорогой газ», отметил Танкаев. Он напомнил, что сейчас Великобритания вывозит «свой газ» из Катара по льготной цене с собственного завода по сжижению газа. А новые объемы газа на замену российского придется перекупать у других производителей — Японии, Южной Кореи. На этих рынках цены на СПГ крайне высокие. «Великобритании это крайне невыгодно, да и непонятно зачем», — отметил Танкаев.

Танкаев:

"С момента распада СССР первым инвестором для новой России в сфере нефти и газа стала Великобритания. Те работы, которыми занялась Великобритания, — это были не спекуляции нефтью, которыми, например, занимались американские компании. Это были стратегические работы — геологическое изучение территорий. Начали они с самого сложного — с арктического шельфа России. Вложены гигантские деньги и продолжают вкладываться. Великобритания — важнейший инвестор для России и, как мы знаем, является одним из крупнейших акционеров самой большой в мире нефтяной компании «Роснефть» (BP принадлежит 19,75%). При этом BP получает значительную долю прибыли именно от «Роснефти». И эти капиталовложения были сделаны не зря".