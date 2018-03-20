«СМУ-6 Инвестиции» построит клубный дом с премиальными апартаментами на юге Москвы

«СМУ-6 Инвестиции» построит клубный дом с премиальными апартаментами в Даниловском районе Москвы , сообщил журналистам генеральный директор компании Алексей Перлин

«До конца года мы выведем на рынок комплекс апартаментов премиум-класса вблизи Даниловского рынка на улице Рощинской», — сказал Перлин.

В комплексе площадью 6,4 тыс. кв. м разместятся 28 апартаментов от 58 до 230 кв. м. Стоимость квадратного метра составит от 300 тыс. руб. Объём инвестиций в проект оценивается в 600 млн руб.