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«СМУ-6 Инвестиции» построит клубный дом с премиальными апартаментами на юге Москвы
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«СМУ-6 Инвестиции» построит клубный дом с премиальными апартаментами на юге Москвы 

Rambler News Service 7 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
«СМУ-6 Инвестиции» построит клубный дом с премиальными апартаментами в Даниловском районе Москвы, сообщил журналистам генеральный директор компании Алексей Перлин.
«До конца года мы выведем на рынок комплекс апартаментов премиум-класса вблизи Даниловского рынка на улице Рощинской», — сказал Перлин.
В комплексе площадью 6,4 тыс. кв. м разместятся 28 апартаментов от 58 до 230 кв. м. Стоимость квадратного метра составит от 300 тыс. руб. Объём инвестиций в проект оценивается в 600 млн руб.
«СМУ-6 Инвестиции» — девелоперская компания, специализирующаяся на строительстве жилых домов в Москве и Московской области. В 2011 году застройщик выделился как отдельное инвестиционное направление из строительной компании «СМУ-6», созданной в 1992 году по распоряжению правительства Москвы на базе строительного треста «Мосфундаментстрой-6» (первоначальное название — СУ-6). Основу команды составили офицеры запаса, проходившие службу в организациях капитального строительства Минобороны.
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