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В России набрали популярность переводы с карты на карту
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В России набрали популярность переводы с карты на карту 

Рамблер 8 часов назад
В 2017 году в России до 19 триллионов рублей выросли «прочие операции» с картами, в число которых входят переводы с карты на карту, на благотворительность и другие транзакции. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на статистику Центробанка.
Сумма оплаты по картам в магазинах за прошлый год оказалась меньше — 16 триллионов рублей.
Рост по категории «прочие операции» составил 77 процентов. Человек, «знающий методологию», рассказал газете, что «абсолютное большинство» операций по этой категории — именно с карты на карту.
Такие переводы впервые превысили расчеты с помощью карт во II квартале. В итоге общее число переводов составило 2,7 миллиарда операций. Средняя сумма перевода составляла около семи тысяч рублей.
Зампред правления Сбербанка Александр Торбахов заявил, что более двух миллиардов переводов с карты на карту совершили клиенты Сбербанка. По данным «Ведомостей», на Сбербанк может приходиться около 68 процентов всех переводов в стране.
При этом большинстве опрошенных «Ведомостями» банков платежи картами все еще преобладают над переводами.
Рост переводов, по данным издания, связан с тем, что люди активно используют этот сервис между собой, а также для оплаты кредитов, погашая задолженность с номера карты.
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