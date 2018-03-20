В России набрали популярность переводы с карты на карту

В 2017 году в России до 19 триллионов рублей выросли «прочие операции» с картами, в число которых входят переводы с карты на карту, на благотворительность и другие транзакции. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на статистику Центробанка

Сумма оплаты по картам в магазинах за прошлый год оказалась меньше — 16 триллионов рублей.

Рост по категории «прочие операции» составил 77 процентов. Человек, «знающий методологию», рассказал газете, что «абсолютное большинство» операций по этой категории — именно с карты на карту.

Такие переводы впервые превысили расчеты с помощью карт во II квартале. В итоге общее число переводов составило 2,7 миллиарда операций. Средняя сумма перевода составляла около семи тысяч рублей.

Зампред правления Сбербанка Александр Торбахов заявил, что более двух миллиардов переводов с карты на карту совершили клиенты Сбербанка. По данным «Ведомостей», на Сбербанк может приходиться около 68 процентов всех переводов в стране.

При этом большинстве опрошенных «Ведомостями» банков платежи картами все еще преобладают над переводами.

Рост переводов, по данным издания, связан с тем, что люди активно используют этот сервис между собой, а также для оплаты кредитов, погашая задолженность с номера карты.