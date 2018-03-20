Компания?Frank RG перечислила ошибки клиентских менеджеров сегмента премиум 

30 тыс. рублей в год в среднем зарабатывает банк комиссионного дохода на одном клиенте сегмента премиум. К такому выводу пришли эксперты исследовательской компании Frank RG.
7—10% вложенных средств приходится на инвестиционные продукты. При этом, как показали результаты исследования компании, озвученные на Frank Premium Banking Award 2018, более 80% менеджеров сегмента премиум толком не смогли правильно описать продукт или допустили ошибки в его описании.
Компания озвучила записи разговоров клиента с менеджерами и привела примеры наиболее грубых из них:
«Нефть сейчас упала, доллар вырос и рубль укрепился».
«ПИФ облигаций был специально придуман, чтобы повысить ставку по депозит?».
«Инфляция на продукты — 20%. — Откуда такие данные? — Ну, вы же видите в магазинах?».
«Я не могу так вычитать, назовите официальный источник данных. — Радио, я слышала по радио».
«Райффайзенбанк разве не входит в число системно значимых? — Конечно, было бы странно, если бы иностранный банк вошел в число системно значимых».