Компания?Frank RG перечислила ошибки клиентских менеджеров сегмента премиум

30 тыс. рублей в год в среднем зарабатывает банк комиссионного дохода на одном клиенте сегмента премиум. К такому выводу пришли эксперты исследовательской компании Frank RG.

7—10% вложенных средств приходится на инвестиционные продукты. При этом, как показали результаты исследования компании, озвученные на Frank Premium Banking Award 2018, более 80% менеджеров сегмента премиум толком не смогли правильно описать продукт или допустили ошибки в его описании.

Компания озвучила записи разговоров клиента с менеджерами и привела примеры наиболее грубых из них:

«Нефть сейчас упала, доллар вырос и рубль укрепился».

«ПИФ облигаций был специально придуман, чтобы повысить ставку по депозит?».

«Инфляция на продукты — 20%. — Откуда такие данные? — Ну, вы же видите в магазинах?».

«Я не могу так вычитать, назовите официальный источник данных. — Радио, я слышала по радио».