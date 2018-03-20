НБД-Банк продолжает поддерживать клиентов банков с отозванной лицензией

Клиенты банков с отозванной лицензией — юридические лица и индивидуальные предприниматели — могут бесплатно открыть расчетный счет во всех офисах НБД-Банк до 31 декабря 2018 года включительно. Как рассказали в пресс-службе банка, акция по расчетно-кассовому обслуживаю, направленная на поддержку предпринимателей, оказавшихся в трудной ситуации из-за отзыва лицензий у ряда финансовых организаций, продлена.

«За более чем 25 лет мы накопили огромный опыт, досконально изучили потребности малого и среднего бизнеса. Открывая счет в нашем банке, клиент получает не только финансовую поддержку в виде льготы за открытие и обслуживание счета, но и комплексное решение бизнес-задач компании. РКО — одна из важнейших составляющих, необходимых для полноценного функционирования бизнеса. Наше специальное предложение — отличная возможность перевести обороты из банка, испытывающего трудности, и сохранить свои средства», — отметил начальник Управления по развитию филиальной сети ПАО «НБД-Банк» Андрей Ардабьевский.

Отметим, что для комфортного перехода клиентов из других банков кроме открытия счета без взимания комиссии, также предусмотрен льготный период обслуживания расчетного счета в течение 3 месяцев.