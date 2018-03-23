Ещё
ФАС разрешила «Онэксиму» купить банк МФК
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ФАС разрешила «Онэксиму» купить банк МФК 

Ведомости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайство группы «Онэксим» Михаила Прохорова о приобретении 100% банка «Международный финансовый клуб» (МФК), решение опубликовано на сайте ФАС.
В МФК Прохорову принадлежит 27,74% акций, еще 19,7% бизнесмен владеет через кипрскую Onexim Holdings Limited, 39,4% находятся в собственности Winterlux Limited Виктора Вексельберга, а 13,14% принадлежат супруге гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова Екатерине Игнатовой.
Ходатайства о приобретении МФК помимо «Онэксима» 19 февраля также одновременно подавали Onexim Holdings Limited и гражданин России, имя которого не уточнялось.
Ведомости: последние новости
Минздрав отверг обвинения в сговоре с «Р-Фарм» Alibaba инвестировала $2 млрд в азиатского онлайн-ритейлера Lazada‍ Один из фондов Baring Vostok продаст акции «Тинькофф банка»
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Минздрав обвинили в сговоре91
Россиян предупредили о мошенничестве «друзей»19
В России признали бессилие перед США1903
Еще одна страна вышлет российских дипломатов212
Цымбалюк-Романовская осталась без жилья40
Видео
00:58
Раскрыта главная цель Путина на новый срок
Политика
03:43
Успенскую сняли с рейса за дебош
Шоу-бизнес Другое
01:21
В Госдуме объяснили оправдание Слуцкого
Политика Общество
01:00
Еще две станции «салатовой» ветки откроют к 2021 году
Новости Москвы
00:31
Москвичи стали втрое чаще пользоваться «Магистралями»
Новости Москвы
01:00
Москвичи решили, как благоустроить парки
Новости Москвы
04:02
Москвичам предрекли обострения психических расстройств
Общество Новости Москвы
01:00
Более 10 км дорог ввели в эксплуатацию с 1 января
Новости Москвы
01:00
В «Строгино» разработали инновационный аппарат
Новости Москвы Общество
00:16
Участница «Дома-2» обвинила Корикову в уводе любимого
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение