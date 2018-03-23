ФАС разрешила «Онэксиму» купить банк МФК 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайство группы «Онэксим» Михаила Прохорова о приобретении 100% банка «Международный финансовый клуб» (МФК), решение опубликовано на сайте ФАС.
В МФК Прохорову принадлежит 27,74% акций, еще 19,7% бизнесмен владеет через кипрскую Onexim Holdings Limited, 39,4% находятся в собственности Winterlux Limited Виктора Вексельберга, а 13,14% принадлежат супруге гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова Екатерине Игнатовой.
Ходатайства о приобретении МФК помимо «Онэксима» 19 февраля также одновременно подавали Onexim Holdings Limited и гражданин России, имя которого не уточнялось.