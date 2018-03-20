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ФАС предупредила «дочку» «Лукойла» о нарушении антимонопольного законодательства на рынке тепла
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ФАС предупредила «дочку» «Лукойла» о нарушении антимонопольного законодательства на рынке тепла 

Rambler News Service 7 часов назад
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила предупреждение компании «Лукойл-Астраханьэнерго» (дочерняя компания «Лукойла») о нарушении антимонопольного законодательства на рынке тепла, сообщает ведомство.
«ФАС выдала предупреждение ООО «Лукойл-Астраханьэнерго». Компания подозревается в уклонении от заключения договора на оказание услуг по передаче тепловой энергии», — говорится в сообщении ФАС.
Согласно законодательству, компания «Лукойл-Астраханьэнерго», являясь единой теплоснабжающей организацией, обязана была заключить договор с МУП города Астрахани «Колос», которому принадлежат тепловые сети, передающие тепло потребителям. Однако компания не осуществила эти действия, что является признаком нарушения антимонопольного законодательства.
«С момента получения предупреждения ФАС России компания в течение 15 дней должна направить унитарному предприятию оферту договора на оказание услуг по передаче тепловой энергии на условиях, которые предусмотрены законодательством», — отметил начальник управления регулирования в сфере ЖКХ ФАС России Алексей Матюхин.
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