ФАС предупредила «дочку» «Лукойла» о нарушении антимонопольного законодательства на рынке тепла

«ФАС выдала предупреждение ООО «Лукойл-Астраханьэнерго». Компания подозревается в уклонении от заключения договора на оказание услуг по передаче тепловой энергии», — говорится в сообщении ФАС.

Согласно законодательству, компания «Лукойл-Астраханьэнерго», являясь единой теплоснабжающей организацией, обязана была заключить договор с МУП города Астрахани «Колос», которому принадлежат тепловые сети, передающие тепло потребителям. Однако компания не осуществила эти действия, что является признаком нарушения антимонопольного законодательства.

«С момента получения предупреждения ФАС России компания в течение 15 дней должна направить унитарному предприятию оферту договора на оказание услуг по передаче тепловой энергии на условиях, которые предусмотрены законодательством», — отметил начальник управления регулирования в сфере ЖКХ ФАС России Алексей Матюхин.