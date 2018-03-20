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ЦБ РФ разместил купонные облигации на весь лимит в 143,9 млрд руб
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ЦБ РФ разместил купонные облигации на весь лимит в 143,9 млрд руб 

Прайм 5 часов назад
Банк России разместил купонные облигации на 143,911 миллиарда рублей — на весь объем предложения в 143,911 миллиарда рублей, следует из материалов регулятора.
Спрос по номиналу составил 145,415 миллиарда рублей. Объем спроса по ценам заявок достиг 146,492 миллиарда рублей, цена отсечения — 100% к номиналу. Средневзвешенная цена составила 100% к номиналу.
Минимальная и максимальная заявленные цены составляли 100% от номинала. Дата расчетов по аукциону — 21 марта, погашения бумаг — 16 мая.
Ранее во вторник ЦБ также разместил купонные облигации на 282,302 миллиарда рублей при объеме предложения в 365,621 миллиарда, с погашением 13 июня.
Облигации ЦБ — это инструмент регулирования банковской ликвидности, который используется для абсорбирования формирующегося значительного и устойчивого ее избытка, как правило, на сравнительно длительные сроки (от нескольких месяцев до года).
Банк России также может проводить аукционы по размещению ОБР для снижения нагрузки на основные операции — еженедельные депозитные аукционы — в том случае, если избыточная ликвидность формируется в значительном объеме и на длительный срок.
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 Ещё 2 источника 
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