Ренессанс «Системы» не будет быстрым: «Роснефть» ударила больно

Несмотря на отказ «Роснефти» судиться и ее готовность к заключению мирового соглашения с АФК, акции «Системы» не смогут стремительно вернуть себе утраченные позиции, говорят опрошенные агентством «Прайм» аналитики. Падение акций было слишком болезненным, чтобы быстро о нем забыть. Сейчас инвесторы не готовы рисковать: необходимо дождаться данных за первый квартал о долговой нагрузке компании, чтобы понимать ее дальнейшие перспективы, которые, в частности, будут касаться и будущего МТС

Не неожиданный позитив

Снятие ареста с акций дочерних компаний стало достаточно позитивным сигналом для бумаг АФК «Система», которые к середине дня росли почти на 3%, замечает эксперт-аналитик «Финама» Алексей Калачев . Этот позитив даже перекрыл негативную для бумаг компании информацию об исключении глобальных депозитарных расписок (ГДР) «Системы» из MVIS Russia Index, поясняет он. «Но как ни крути, в итоге конфликта, даже с учетом его мирного исхода, компания потеряла 100 миллиардов рублей. Деньги не маленькие. Для того чтобы закрыть эту финансовую брешь, понадобится немало времени», — говорит он.

Калачев напоминает, что теперь выросла долговая нагрузка — для выплат «Роснефти» привлечена кредитная линия Сбербанка под залог акций МТС. «Все это будет давить на котировки „Системы“, и быстрого восстановления к доконфликтным уровням не будет», — полагает он.

Интерес к акциям АФК «Система» сильно снизился из-за залога акций главного актива группы — МТС, отметила замдиректора аналитического департамента «Альпари» Анна Кокорева . «К тому же до недавнего времени судьба компании была не ясна, как и судьба ее остальных активов. Новость о мировом соглашении немного повысила стоимость акций „Системы“, но сам факт того, что придется выплатить крупную сумму и увеличить долговую нагрузку существенно ограничивает потенциал бумаг», — объясняет она.

Само по себе снятие ареста с активов не так много значит, как дальнейшие перспективы компании, говорит Кокорева. «Хотя сказать, что рынок совсем не отреагировал на известие, нельзя — сегодня котировки прибавляют почти 3%», — уточняет она.

В целом решение суда является техническим: ранее «Система» достигла соглашения с «Роснефтью» и "Башнефтью" и начала выплату долга, замечает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко . «Соответственно, обеспечительные меры сняты. Рынок резко отыгрывает неожиданные события, а не то, что известно заранее», — объясняет он.

Перспективы АФК после мировой

С учетом низких котировок бумаги можно было бы считать перспективными для вложений, рассчитывая на рост по мере восстановления финансового здоровья компании после этого удара, если бы не опасения в уязвимости позиций основного владельца «Системы» Владимира Евтушенкова после его поражения, полагает Калачев. «Конечно, память у биржевых инвесторов не слишком длинная, однако какое-то время понадобится, чтобы забыть боль, полученную от падения акций. Все это будет давить на котировки», — говорит он.

Калачев замечает, что лучшим активом «Системы», конечно, являются акции МТС. По его словам, они интересны вне зависимости от состояния самой «Системы», даже с учетом общих рисков холдинга. «Стабильный бизнес, высокие дивиденды — что еще нужно, чтобы бумага смотрелась привлекательной для инвестиционного портфеля», — поясняет он.

При этом, риск того, что акции МТС останутся у Сбербанка, не нулевой, однако вероятность такого развития событий невелика, полагает эксперт, добавляя, что «Системе» удастся восстановиться, если против нее не будет инициировано новых исков.

По мнению Ващенко, падение котировок, вызванное последствиями спора с «Роснефтью», будет отыграно очень нескоро. «Холдинг удалось сохранить, его структуру теперь составляют преимущественно телекоммуникационные активы. Инвесторы, на мой взгляд, дождутся публикации отчета за первый квартал, из которого будет понятна текущая долговая нагрузка», — говорит он.

Высокий долг создает риски, прежде всего, для МТС, поскольку для обслуживания долга «Системы» нельзя исключать использования возможностей оператора. «Акции „Системы“ будут демонстрировать высокую волатильность, вероятно, еще несколько месяцев», — считает эксперт.

По мнению Кокоревой, в ближайшие два года вряд ли акции «Системы» смогут отыграть провал после скандала с «Роснефтью». «Для этого компании нужно снизить долговую нагрузку и приобрести актив не менее привлекательный, чем „Башнефть“, или увеличить инвестиционную привлекательность и доходы от оставшихся активов», — говорит она.

По ее словам, с долгосрочными вложениями в акции компании лучше подождать, хотя бы до конца года: последить за деятельностью, отчетностью. «Возможно, в будущем она снова станет привлекательной для инвестиций, но пока стоит подождать», — отмечает она.