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Новосибирская область потратит на посевную на 11,5% больше, чем в 2017 году
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Новосибирская область потратит на посевную на 11,5% больше, чем в 2017 году 

ТАСС 7 часов назад
Фото: Континент Сибирь Online
НОВОСИБИРСК, 20 марта. /ТАСС/. Затраты на весенне-полевые работы в Новосибирской области оцениваются в 5,2 млрд рублей. Из-за роста цен на горюче-смазочные материалы (ГСМ) по сравнению с 2017 годом стоимость посевной выросла на 11,5%, сообщил во вторник ТАСС врио министра сельского хозяйства Новосибирской области Василий Пронькин.
"Стоимость всех весенне-полевых работ составляет порядка 5,2 млрд рублей. Это сумма с учетом того подорожания ГСМ, которое было в последние две недели. Стоимость посевной в этом году, по нашим расчетам, на порядка 600 млн руб. дороже прошлого года", — сказал он.
Сезонные полевые работы планируется провести на площади 2 млн 380 тысяч гектаров. Засеять яровыми из них планируется почти 2 млн га, в том числе 1,5 млн га — зерновыми и бобовыми культурами.
Семена заготовлены в полном объеме. Планируется закупить 48 тыс. тонн удобрений. Готовность техники к настоящему времени составляет 89%.
Общая сумма господдержки аграриев региона, по словам Пронькина, в 2018 году составит 1,9 млрд рублей, около 500 млн рублей уже направлены в хозяйства.
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