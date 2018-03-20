Суд принял отказ АФК «Система» от иска к «Роснефти»

Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску АФК "Система" о взыскании с "Роснефти" и "Башнефти" более 330,4 миллиарда рублей в связи с отказом истца от заявленных требований, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Ранее стороны договорились, что "Система" откажется от своего иска на 330,4 миллиарда рублей после того, как будет полностью исполнено мировое соглашение в деле по иску "Роснефти", "Башнефти" и Республики Башкирия о взыскании с АФК и ее дочернего АО "Система-Инвест" 170,6 миллиарда рублей. АФК "Система" 5 марта сообщила об исполнении мирового соглашения.
Иск "Башнефти", "Роснефти" и республики Башкортостан к АФК "Система"