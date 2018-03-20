Суд восстановил долг Татфондбанка перед подрядчиком стадиона «Самара-Арена»

КАЗАНЬ , 20 марта. / ТАСС /. Арбитражный суд Татарстана признал недействительным списание 100 млн рублей со счета ПСО «Казань» (компания является генеральным подрядчиком строительства стадиона «Самара-Арена») в обанкротившемся Татфондбанке . Об этом сообщается во вторник на сайте конкурсного управляющего банка — Госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).

"Конкурсным управляющим банком 7 августа 2017 года подано заявление о признании недействительной сделкой банковскую операцию, совершенную 21 декабря 2016 года, по списанию с расчетного счета ООО «ПСО „Казань“, открытого в банке, денежных средств в сумме 100 млн рублей в счет погашения задолженности по договору кредитной линии. Определением Арбитражного суда Республики Татарстан банковская операция признана недействительной, применены последствия ее недействительности в виде восстановления задолженности банка перед ПСО „Казань“, — говорится в сообщении.

Производственно-строительное объединение (ПСО) „Казань“ — генеральный подрядчик строительства стадиона „Самара-Арена“, который возводится к чемпионату мира по футболу. ПСО „Казань“ занималось строительством крупных объектов к Универсиаде в Казани, созданием Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра, транспортных развязок, объектов для нефтяных компаний.