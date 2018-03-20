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ВУЗ-Банк снизил ставки по кредитам бизнесу
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ВУЗ-Банк снизил ставки по кредитам бизнесу 

Банки.ру 8 часов назад
ВУЗ-Банк снизил ставки по всем программам кредитования малого и среднего бизнеса.
По кредиту «Быстрый» ставки снижены с 20—27% годовых до 17—25% годовых. По данной программе предусмотрено ускоренное рассмотрение документов на предоставление кредита. Денежные средства могут быть предоставлены в сумме до 1 млн рублей и сроком до двух лет.
На 1 процентный пункт снижены ставки по программе «Надежный», до 13—17% годовых. Финансирование можно получить для развития бизнеса в сумме до 5 млн рублей сроком до пяти лет.
Также снижены ставки по кредиту «Рефинанс», теперь денежные средства для рефинансирования кредитов, взятых в других банках, можно привлечь под ставку 12—15,5% годовых (ранее — 13,2—16,3% годовых).
«ВУЗ-Банк довольно давно не снижал ставки по своим кредитным предложениям бизнесу, однако, за этот период ставки по КМБ заметно снизились, поэтому текущее предложение банка продолжает оставаться выше среднего по рынку», — добавляет эксперт Банки.ру Ирина Сафронова.
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